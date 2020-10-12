Видео: крупный рынок сгорел в Ростовской области

Крупный пожар тушат в эти минуты на центральном рынке города Шахты Ростовской области. Эти кадры сняли очевидцы.

Полыхают торговые павильоны на площади почти тысяча квадратных метров. Столб черного дыма видно из всех районов города. Спасатели работают по повышенному рангу сложности. На место вызвали 15 единиц спецтехники. Сообщается, что пожар уже удалось локализовать. Информации о жертвах и пострадавших нет.