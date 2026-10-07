Огонь охватил буддийский монастырский комплекс в Тыве

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 71 0

К тушению привлекли 12 пожарных и четыре единицы техники.

Фото, видео: MAX/МЧС Республики Тыва; 5-tv.ru

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Буддийский монастырский комплекс «Устуу-Хурээ» загорелся в местечке Ортаа-Алак в Республике Тыва, в пяти километрах от города Чадан. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС России. 

Сигнал о возгорании поступил на центральный пункт пожарной связи ведомства. На месте работают 12 человек личного состава и четыре единицы пожарной техники. Огнеборцы тушат пожар.

По данным источника 5-tv.ru, огонь охватил примерно 500 квадратных метров.

Информации о пострадавших и причинах пожара пока не поступала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 1 октября в Санкт-Петербурге произошел пожар в историческом особняке Миллера. Огонь полностью охватил здание XIX века.

По предварительным данным следствия, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности во время сварочных работ.

Компания «ТАС», владеющая объектом культурного наследия, заявила о намерении восстановить здание. До пожара из особняка вывезли все демонтируемые предметы охраны, а с несъемных элементов сделали слепки.

В компании отметили, что эти материалы позволят специалистам воссоздать памятник в первоначальном виде. Объект также был застрахован.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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