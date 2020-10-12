Названы 4 типа женщин, на которых все хотят жениться

Отличные новости для девушек, мечтающих о свадьбе! Стало известно, какие типы женщин являются самыми желанными невестами для противоположного пола. Зачастую девушки предъявляют много требований к избраннику: надежный муж должен быть верным, обеспеченным, нежным и заботливым. Идеально, если при этом он будет еще и невероятно красив. Но такому завидному кавалеру нужно соответствовать. Как этого добиться, рассказал Lisa.ru, составив список самых привлекательных для мужчин женских качеств.

Красота и сексуальность

Конечно. Не всем повезло с модельной внешностью, но красота женщины и ее сексуальность мужчины все же не загоняют в четкие рамки. Аллилуйя! Для вашего будущего мужа важно не то, какая вы от природы (ну, не только это), но и ваше умение подать себя, ухаживать за внешностью, уместно и выигрышно одеваться. А для того, чтобы привлекать мужчин в сексуальном плане не нужно носить кричащие леопардовые мини — нужно лишь любить себя и свое тело.

Мудрость

Женская мудрость — тонкая материя и предмет горячих споров. Но мужчины уверены, что она существует и заключается главным образом в способности быть счастливой и не мешать другим это делать. Нужно научиться принимать окружающих такими, какие они есть и не пытаться искоренить их недостатки. Прошлые обиды на мужчин нужно забывать, иначе счастья в семейной жизни не видать.

Интеллектуальное развитие

Конечно, не всем мужчинам нужны доктора наук в качестве жен, не пугайтесь. Однако помните, что для брака они выбирают даму себе под стать. Если с ней не о чем поговорить, долго отношения вряд ли проживут. Кроме того, чему незнайка научит его детей? Но и слишком умные женщины пугают кавалеров. Даже если знаете больше него — держите себя в руках: парни не любят чувствовать себя глупо.

Приверженность семейным ценностям

Каким бы ни был повесой ваш мужчина до брака, жена ему нужна порядочная. Чтобы с уважением относилась к нему, его семье, друзьям и коллегам. Она должна быть верной и честной, ухаживать за домом, создавать уют. Это будет доказывать ему: супруга любит и ценит главу семьи. Вы станете единственной и неповторимой, если будете разделять его отношение к браку, совместному быту и воспитанию детей. Поэтому здесь стоит заранее обсудить, кто нужен жениху — бизнес-леди, боевая подруга или хранительница очага.

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Да, сегодня мужчины и женщины требовательны друг к другу. Но в стремлении соответствовать чужим ожиданиям не забудьте спросить себя: «Хорошо ли мне в таких отношениях?». Если да — вы на верном пути.

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