Как понять, что он разлюбил: ТОП-3 главных признака умирающих отношений

ПсиЕсли вы давно сомневаетесь в чувствах своего возлюбленного, то стоит задуматься: может быть, отношения изжили себя? Три главных признака, свидетельствующих о том, что пора расставаться, опубликовал канал в Яндекс. Дзен dlia dam.

Равнодушие

Когда партнер не интересуется вашими делами, не скучает во время долгой разлуки, не звонит и не пишет, возможно, он не просто занят. Велика вероятность, что его просто не беспокоят ваши проблемы и успехи. Все равно. Если вы сами позвоните ему, то увидите, разговор будет коротким и неприветливым. Если вы чувствуете себя ненужной, это неспроста, поверьте.

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Раздражительность

Если когда-то ваш избранник обожал каждую деталь вашего образа и поражался природной красоте, то теперь он замечает даже самый мелкий изъян. Посуду вы моете не так, вещи гладите неправильно, а одеваетесь безвкусно. Его претензии касаются и вашего поведения: то сказала лишнее при друзьях, то слишком громко посмеялась, то просто задала вопрос в неподходящий момент. Если раздражение — следствие угасших чувств, вы не сможете стать лучше, как ни старайтесь.

Эгоизм

Помните, как он забегал к вам на работу, чтобы занести забытый дома обед? Уже не помните? Возможно, проявления эгоизма тоже связаны с увяданием любви. Когда человек не осознает себя частью пары, а заботится исключительно о себе, скорее всего срок этим отношениям будет недолгий. Обратите внимание, как он относится к вашим просьбам. Пропускает мимо ушей? Все бытовые обязанности сложил на ваши плечи? Сделайте вывод.

Перечисленные качества не всегда означают конец любви. Иногда это временный этап, следствие недопонимания. Попробуйте выяснить, почему так происходит. Если любите, постарайтесь исправить ошибки, которые привели к охлаждению чувств. Но если это не в ваших силах, найдите силы идти дальше к новым здоровым отношениям.

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