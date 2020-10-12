Кто угрожает убийством солистке группы «Рефлекс» Ирине Нельсон?

Солистка группы «Рефлекс» Ирина Нельсон опасается за свою жизнь! Кто угрожает убийством артистке и ее мужу? Почему домработница Сергея Зверева воровала его белье? За что поклонник Джанни Версаче убил всемирно известного кутюрье? И на что идут одержимые фанаты ради своих кумиров? Ответы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавно Ирине Нельсон пришлось написать заявление в полицию. Солистка группы «Рефлекс» и ее супруг продюсер Вячеслав Тюрин стали получать по электронной почте жуткие письма. Неизвестный грозит убить звездных супругов. Злоумышленник вымогает у пары 850 тысяч рублей. Он пишет, что оставит в покое артистку и ее семью только в том случае, если он получит всю сумму.

«Я на самом деле думаю, что письмо прислал человек, который не дружит с головой, другой вопрос, насколько это опасно», — говорит продюсер Вячеслав Тюрин.

Продюсер рассказал, что им не в первый раз поступают угрозы:

«Меня дважды хотели убить, как бы отобрать, отжать, как это говорится, лейбл у нас и все, все что только с нами не происходило».

Вячеслав Тюрин делает свои предположения о том, кто шантажирует его и Ирину Нельсон. Он не исключает, что их может преследовать одержимый фанат певицы:

«Это какая-то психологическая травма у человека из серии там, когда у человека бывает какая-то зависть: „Почему вот это — там не знаю — красивая женщина не со мной, а с ним?"»

Иногда фанатская любовь не имеет границ. Одержимый Мадонной 59-летний Роберт Линхарт в течение нескольких дней бродил вокруг дома певицы, исписывая стены и тротуары фразами «Ты мне нужна!» Полиция задержала мужчину возле квартиры знаменитости. В его руках был 19-сантиметровый ледоруб. Неужели поклонник хотел убить поп-королеву?

«Психоз — это такое состояние, которое, если не помочь человеку, может усугубиться, привести к каким-то непоправимым последствиям. Вплоть до убийства», — считает психотерапевт Александр Кудряшов.

А вот Эндрю Кьюненен сумел довести дело до конца. Убийца Джанни Версаче совершил два выстрела в знаменитого кутюрье, а через восемь дней и сам покончил жизнь самоубийством. Ходили слухи, что у мужчины был роман с Версаче, якобы модельер заразил его ВИЧ.

Сергей Зверев признается, он тоже сталкивался с неадекватным поведением поклонницы. Домработница оказалась ярой фанаткой стилиста и воровала его нижнее белье.

«У меня была горничная. И как-то я прихожу, у меня в халате полароиды. Я так достаю, а она в моем халате на фоне моих картин и в моей кровати, и в моей пижаме, и в рубашках. И чуть ли не трусы на голове. Она говорит у меня целый альбом. Она маньячка оказалась», — признался король гламура Сергей Зверев.

Андрей Григорьев-Апполонов говорит, из-за чрезмерной любви поклонниц ему регулярно приходиться менять номер телефона и почту:

«Присылают эротические фотографии. Каким-то образом находят мой телефон: „А как я тебе? Ты мой“. Бывал такой треш, что мама дорогая».

Слава и популярность всегда имели две стороны медали. Зачастую, народная любовь граничит с одержимостью. Порой фанаты, не добившись взаимности, могут причинить серьезный вред своим кумирам или даже пойти на убийство.