Прохор Шаляпин вернулся к 65-летней Ларисе Копенкиной?

Прохор Шаляпин провел отпуск в компании бывшей возлюбленной! С кем артист плескался в бассейне по ночам? Почему он скрывает новый роман от общественности? И что по этому поводу думают его бывшие? Ответы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы снова вместе и ничего и этим поделать нельзя», — заявила на видео Копенкина.

Это видео Лариса Копенкина разместила у себя на странице в соцсети. Подписчики тут же бросились поздравлять пару с воссоединением! В последнее время бывший муж с завидной регулярностью появляется в аккаунте Копенкиной. Они даже записали совместную песню. Летние каникулы пара тоже провела вместе. Границы были закрыты, вместо экзотических островов они довольствовались российскими курортами. Шаляпин и Копенкина выбрали Астрахань. Судя по всему, отпуск удался на славу! Экс-супруги активно делились подробностями своего отдыха. Они ездили на экскурсии, ходили по магазинам и круглосуточно купались в бассейне. Копенкина интриговала подписчиков недвусмысленными намеками:

«Сегодня вечер проводим с Прохором. Его кто-то потерял, а я, как всегда, нахожу!»

Что это — вновь вспыхнувшие чувства или очередное шоу? Ведь еще несколько месяцев назад Шаляпин пел дифирамбы другой женщине — Татьяне Дэвис. Миллионерша из Канады осыпала Прохора подарками и водила по дорогим ресторанам. Казалось, артист, наконец, нашел то, что искал:

«Татьяна любит острова, Татьяна любит богатую дорогую жизнь, как и я. Может себе позволить это. Я себе не все могу позволить».

К сожалению, их любовь не выдержала испытание разлукой. Татьяна уговаривала любимого переехать к ней. Но истинный патриот Шаляпин не смог оставить отечественную эстраду без своего творчества:

«Я не могу наш российский шоу-бизнес бросить на амбразуру вот этому междусобойчику из пяти артистов, которые всем осто… Конечно, вся надежда на меня».

Друзья певца отмечают: в последнее время он сильно изменился. Раньше Прохора волновало, в основном, материальное положение потенциальной дамы сердца. А сейчас он, видимо, изменил свое мнение на этот счет. И все чаще задумывается о духовном. Недавно артист заявил, что ему не хватает естественности. Захотел вернуться к истокам и избавился от люминиров на зубах. Так может, он настолько тоскует по прошлой жизни, что решил снова сойтись с Ларисой? Певец не раз признавался: именно с ней он был по-настоящему счастлив:

«Мне ближе Ларочка по духу. Мне с ней более комфортно».

Такой поворот событий точно обрадует маму Прохора. Елена Ивановна никогда не скрывала: из всех спутниц сына, предпочтение она отдавала именно Копенкиной.

«Женщина позитивная, очень умная, выдержанная такая вся. В общем, мне она больше всех понравилась из этих девиц, которые прошлись на его пути», — говорит мама Прохора Елена Колесникова.

Анна Калашникова, которую Прохор бросил накануне свадьбы, подтверждает: Шаляпин и Копенкина были прекрасной парой:

«Лариса Копенкина — очень мудрая, красивая, взрослая женщина, опытная. Она ему подходила как партнер. Юмор, вот эти все их веселые шутки, прибаутки!»

Другая бывшая любовь артиста, Татьяна Гудзева, наоборот, считает, что у этих отношений не может быть будущего. Она уверена: Лариса никогда не любила Прохора. И просто пользовалась его популярностью:

«Он ей пиар давал хороший, молодой муж, очень выгодная партия, он такой красивый, хорохорится перед одноклассницами».

Сам Прохор держит интригу. На своей странице размещает фото лишь себя любимого. Ни Ларисы, ни каких-либо других женщин, на его снимках нет. Неужели Татьяна Гудзева права, и Копенкина подогревает к себе интерес за счет известного артиста? Либо Шаляпин и правда пересмотрел свои взгляды, и решил на этот раз не афишировать отношения. Ведь счастье, как известно, любит тишину.