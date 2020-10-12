Фото подозреваемого в расстреле людей на остановке под Нижним Новгородом
| Нюра Незванова Криминал 191
По предварительной информации, предполагаемым злоумышленником является 18-летний Даниил.
Фото: ВКонтакте @biabor
В социальных сетях появилось фото подозреваемого в расстреле людей, которые ждали автобуса на остановке в деревне Бор Нижегородской области.
По предварительным данным, предполагаемого злоумышленника зовут Даниил, он 2002 года рождения.
В настоящий момент молодого человека разыскивают правоохранители.
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