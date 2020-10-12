Фото подозреваемого в расстреле людей на остановке под Нижним Новгородом

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Нюра Незванова
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По предварительной информации, предполагаемым злоумышленником является 18-летний Даниил.

Фото подозреваемого в расстреле людей на остановке под Нижним Новгородом

Фото: ВКонтакте @biabor

В социальных сетях появилось фото подозреваемого в расстреле людей, которые ждали автобуса на остановке в деревне Бор Нижегородской области.

По предварительным данным, предполагаемого злоумышленника зовут Даниил, он 2002 года рождения.

В настоящий момент молодого человека разыскивают правоохранители.

ВКонтакте @bez_cenznn

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