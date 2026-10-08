Новые обвинения для Мадуро — США связывают экс-президента Венесуэлы с пытками

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 11 0

Бывший лидер страны был захвачен американскими военными в январе этого года.

В чем США обвиняют Николаса Мадуро

Фото: www.globallookpress.com/Avn

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CNN: Прокуратура Нью-Йорка предъявит Николасу Мадуро и его жене новые обвинения

Прокуратура Нью-Йорка готовится выдвинуть новые обвинения против экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Обвинения связаны с «предполагаемыми пытками над американцами», которые находились под стражей при бывшем руководстве Венесуэлы в последние годы. В агентстве уточнили, что официальное заявление появится в четверг, 8 октября.

Правительство США считает, что в период президентства Мадуро в Венесуэле были «незаконно задержаны более десяти граждан». Кроме того, по словам собеседников, в поле зрения следователей попали и другие лица, которых Вашингтон тоже обвиняет по этому делу.

В январе этого года американские военные захватили Мадуро и Флорес. Пару этапировали в Нью-Йорк, где им предъявили обвинения по четырем статьям: наркотерроризм, подготовка к ввозу кокаина в США, незаконное хранение оружия и участие в сговоре по его незаконному хранению.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о важности энергетической сделки с Венесуэлой. По его словам, именно соглашение положительно повлияло на двусторонние отношения Вашингтона и Каракаса.

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