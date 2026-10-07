Песню группы «Порнофильмы» внесли в реестр экстремистских материалов

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 20 0

Решение последовало после того, как композицию признал запрещенной суд в Санкт-Петербурге.

Песню группы «Порнофильмы» внесли в список экстремистских

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песню «Выключите гимн» «Порнофильмов» внесли в список экстремистских

Министерство юстиции России включило песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» в федеральный список экстремистских материалов. Новая запись появилась в реестре 7 октября под номером 5518.

«Аудиозапись и текст песни музыкальной группы «Порнофильмы» с названием «Выключите гимн», длительностью около 2 минут 18 секунд, начинающееся словами «Выключите гимн, скомкайте флаг!..» и заканчивающееся словами «Выключите н…й (нецензурное слово) гимн!“», — сообщается в тексте материала.

Экстремистской композицию признал суд в Санкт-Петербурге 24 сентября. Иск в отношении произведения подала прокуратура.

Как сообщили в надзорном ведомстве, специалисты обнаружили в тексте психологические и лингвистические признаки призывов к агрессивным и насильственным действиям. Кроме того, эксперты выявили признаки пропаганды ненависти и вражды, в том числе в отношении органов государственной власти и их представителей.

После вступления решения суда в силу Министерство юстиции должно было внести композицию в федеральный перечень экстремистских материалов.

Роскомнадзору, в свою очередь, поручено принять меры по блокировке интернет-адресов, где песня доступна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыканта и вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* внесли в реестр иностранных агентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

* — лицо признано в РФ иностранным агентом, экстремистом и террористом

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
85.48
-0.23 96.33
0.30
Эстеты и трансформаторы: в чем жизненное предназначение рожденных в сентя...

Последние новости

0:16
Новые обвинения для Мадуро — США связывают экс-президента Венесуэлы с пытками
0:01
Сухость глаз и головная боль: когда гаджеты вредят школьнику
23:55
Песню группы «Порнофильмы» внесли в реестр экстремистских материалов
23:44
Пилот Flydubai планировал направить Boeing 737 на израильский аэропорт
23:30
Дочь Александра Градского требует исключить его вдову из наследников
23:15
В школе Стамбула подросток зарезал девочку и ранил семерых учеников

Сейчас читают

Шторм обвалил цены на электроэнергию в Финляндии почти до нуля: Прибалтика — в деле
Доллар готовится взлететь выше 90 рублей
Трусы наизнанку: как жена солиста «Иванушек» относится к публичной жизни в сети
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео