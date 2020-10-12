Убил бабушку, затем расстрелял людей на остановке: подробности кровавой бойни

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Нюра Незванова
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В настоящий момент правоохранители разыскивают подозреваемого в жестоком убийстве.

Убил бабушку, затем расстрелял людей на остановке: подробности кровавой бойни

Фото: Depositphotos / ryzhov

Стали известны жуткие подробности кровавой бойни, которую предположительно устроил 18-летниий Даниил в селе Бор Нижегородской области.

Молодой человек предположительно поругался со своей бабушкой и убил ее во дворе дома. На крики прибежал сосед, который также жертвой молодого человека. Затем юноша вышел с двумя ружьями и стал стрелять по людям на остановке. В результате три человека погибли, еще трое ранены.

В этот момент мимо проехал рейсовый автобус, по которому предполагаемый злоумышленник также открыл огонь. К счастью, в автобусе никто не пострадал.

В данный момент подозреваемого разыскивают. Возбуждено уголовное дело.

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