Видео с места расстрела людей на остановке под Нижним Новгородом

Видео с места расстрела людей на остановке в поселке Бор Нижегородской области публикует 5-tv.ru. Несколько часов назад подозреваемый устроил там настоящую кровавую бойню.

Предполагаемый преступник убил троих человек и ранил еще троих, двое из них — в крайне тяжелом состоянии.

Как стало известно 5-tv.ru, все началось с ссоры с бабушкой. Предположительно молодой человек ранил ее, убил соседа, а потом открыл огонь по людям на остановке, которые просто ждали автобус. Затем стал стрелять по проезжающему рейсовому автобусу.

В настоящий момент подозреваемого разыскивают. Возбуждено уголовное дело.