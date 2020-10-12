Видео с места расстрела людей на остановке под Нижним Новгородом

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Нюра Незванова
Эксклюзив 164

Полицейские разыскивают мужчину, который убил троих человек и ранил еще троих.

Фото, видео: ВКонтакте @biabor; 5-tv.ru

Видео с места расстрела людей на остановке в поселке Бор Нижегородской области публикует 5-tv.ru. Несколько часов назад подозреваемый устроил там настоящую кровавую бойню.

Предполагаемый преступник убил троих человек и ранил еще троих, двое из них — в крайне тяжелом состоянии.

Как стало известно 5-tv.ru, все началось с ссоры с бабушкой. Предположительно молодой человек ранил ее, убил соседа, а потом открыл огонь по людям на остановке, которые просто ждали автобус. Затем стал стрелять по проезжающему рейсовому автобусу.

В настоящий момент подозреваемого разыскивают. Возбуждено уголовное дело.

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