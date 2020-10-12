Бабушке выстрелил в живот: очевидец о кровавой бойне под Нижним Новгородом

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Нюра Незванова
Эксклюзив 692

Восемнадцатилетнего юношу, который предположительно убил троих человек и ранил еще троих, разыскивают правоохранители.

Фото, видео: ВКонтакте @whitelistbor; 5-tv.ru

Мужчина по имени Сергей рассказал, что слышал звуки стрельбы. Он в этот момент находился в огороде, и можно сказать, родился в рубашке. По словам мужчины, юноша подозреваемый в убийстве троих человек, приехал навестить бабушку в село Бор из Нижнего Новгорода.

«Бабушке, он выстрелил в живот ей», — сказал мужчина.

По предварительным данным, 18-летний внук поссорился со старушкой и ранил ее. На помощь женщине прибежал сосед, но молодой человек убил его. Затем, прихватив ружье, вышел из дома и открыл огонь по людям, которые находились на остановке.

Сейчас предполагаемого убийцу разыскивают.

Также сообщается, что у парня было разрешение на оружие. Об этом сообщили в Росгвардии.

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Бабушке выстрелил в живот: очевидец о кровавой бойне под Нижним Новгородом

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