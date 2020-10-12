«Мы на колени упали»: очевидица о кровавой бойне под Нижним Новгородом

|
Нюра Незванова
Эксклюзив 2 690

По предварительной версии, юноша открыл стрельбу и убил четырех человек после ссоры с бабушкой.

Фото, видео: Depositphotos / Korolokov_Lev; 5-tv.ru

Татьяна Мозлова — очевидица и подруга старушки, которая умерла в больнице от ранений, нанесенных предположительно внуком, рассказала о страшных событиях вечера 12 октября.

Она ехала в том злополучном автобусе, по которому молодой человек открыл стрельбу. Вот, что рассказала женщина:

«Мы вышли (из автобуса — Прим.ред.), а он двери закрыл. Я закричала, он остановился. Она побежала (бабушка — Прим.ред.) за угол и сразу началась стрельба. И она упала. Стрелял, стрелял. Мы тут на колени упали, в подъезд зашли», - рассказала Татьяна Мозлова.

По предварительным данным, 18-летний внук поссорился со старушкой и ранил ее — позже она скончалась в больнице. На помощь женщине прибежал сосед, но молодой человек убил его. Затем, прихватив ружье, вышел из дома и открыл огонь по людям, которые находились на остановке.

Предполагаемого убийцу разыскивают.

+12° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.02
-0.01 91.00
0.28
Раб или госпожа: знак зодиака расскажет, кем бы вы были в прошлом

Последние новости

21:44
Кто угрожает убийством солистке группы «Рефлекс» Ирине Нельсон?
21:33
Для чего в России хотят вернуть налог на бездетность?
21:21
«Не святой»: Пресняков раскрыл новые подробности разрыва с Орбакайте
21:11
Двухэтажный поезд открыл движение по новому мосту в Мурманске
20:56
СК РФ опубликовал видео из квартиры подозреваемого в расстреле людей
20:46
Прохор Шаляпин вернулся к 65-летней Ларисе Копенкиной?

Сейчас читают

«Мы на колени упали»: очевидица о кровавой бойне под Нижним Новгородом
Ранил бабушку, затем расстрелял людей на остановке: подробности кровавой бойни
Почему суд решил вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной — пояснение адвоката

Новости Lentainform

Загрузка...