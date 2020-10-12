Для чего в России хотят вернуть налог на бездетность?

В России предлагают вернуть налог на бездетность. С такой идеей выступила председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. В беседе с 5-tv.ru она объяснила, для чего нужна эта мера, и кто будет платить такой налог.

По ее словам, собранные деньги будут идти в алиментный фонд, который поможет родителям-одиночкам воспитывать подрастающее поколение. Кроме того, без этой меры, по ее мнению, показатели демографии страны в ближайшее десятилетие окончательно испортятся.

«Мы обсуждали варианты наполнения алиментного фонда. Все идет к тому, что такой фонд будет создан, потому что 180 тысяч детей или миллион с небольшим не получают алименты. Это много. Поэтому должен быть некий фонд, из которого родитель будет получать деньги. А потом туда со второго родителя эти деньги будут возвращаться. Но чтобы создать фонд, нужна некая база. И в числе других предложений прозвучала идея вернуться к тому, что было в СССР — был такой налог на бездетность», — рассказала Буцкая.

В России появляется все больше мер поддержки многодетных семей, поощряется рождение первого ребенка. Но все равно остается часть женщин, которые не хотят становиться мамами. Именно для них и предназначен этот налог, объяснила Буцкая. Исключение составят учащиеся вузов и те, кто не может иметь детей по медицинским показаниям.

«Но все равно остаются те, кто говорят — „Я, наверное, сначала займусь образованием, отдохну, реализуюсь, мир посмотрю“. Собственно говоря, это для них. Репродуктивный возраст — с 20 до 50. За исключением тех, кто учится в средних и высших учебных заведениях», — разъяснила председатель «Совета матерей».

Налог на бездетность в СССР был введен в 1941 году. Начиная с 90-х годов в него вносили послабления для тех, кто имел низкий доход. Окончательно его отменили в 1992 году в связи с распадом Советского Союза.

На предложение Буцкой отреагировали уже в Минфине РФ. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, там не рассматривают такое предложение.

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