Как пандемия сказалась на рождаемости в мире?

Пандемия коронавируса больно ударила по демографии. И это несмотря на прогнозы экспертов, что карантин может подстегнуть рождаемость, так как семейные пары вынуждены долгое время проводить вдвоем, их ожидания не оправдались. Как выяснили «Известия», рост численности населения в этот период произошел только в неблагополучных странах, и то в основном по причине увеличения количества нежелательных беременностей.

В США и странах Европы, напротив, женщины предпочли отложить планы рождения ребенка. Так, доклад американского института Гутмахера показал, что в США такое решение из-за пандемии приняли 32% американок. Причиной тому послужил страх не получить квалифицированную медицинскую помощь, неизвестность влияния COVID-19 на беременность и, конечно же, экономический спад.

В странах Европы предрекали снижение рождаемости и до пандемии. Еще весной исследователи Лондонской школы экономики делали такой прогноз на планирование семьи в Великобритании, Франции, Италии, Испании и Германии — именно эти государства и пострадали сильнее всего от коронавируса. Примечательно, что в некоторых странах рождаемость падала и до прихода COVID-19: в Германии за прошлый год родилось на десять тысяч детей меньше, чем годом ранее.

Аналогичная ситуация наблюдается и в России. По данным Росстата, за первое полугодие 2020 года рождаемость упала на 5,4%. Смертность выросла на 3,1%, что в совокупности увеличило естественную убыль населения более чем на 265 тысяч человек.

Наряду с этим наблюдается бэби-бум в неблагополучных странах. По данным фонда ООН, в 114 странах с низким уровнем достатка 47 миллионов женщин не имели в период пандемии доступа к контрацептивам. По предварительным расчетам, это могло привести к семи миллионам нежелательных беременностей. Однако даже с учетом этого ученые прогнозируют сокращение численности населения в мире к концу века почти в два раза. Рост рождаемости, по их мнению, сохранится только в странах Африки к югу от Сахары.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему россиянки стали чаще рожать первенцев после 30 лет.