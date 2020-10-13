Германия не станет портить отношения с Россией из-за инцидента с Навальным

Германия заинтересована в «разумных» отношениях с Россией, несмотря на инцидент с Алексеем Навальным, в этом уверил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении», — подчеркнул немецкий дипломат.

Кроме вышесказанного Маас добавил, что жители России и ФРГ поддерживают тесные связи. Глава МИДа указал и на обмен на уровне гражданского общества двух стран: между студентами, учеными и деятелями искусства.

Дипломат также заметил, что Берлин приложил немало усилий для поддержания отношений с Москвой в течение последних нескольких лет.

«Трудно назвать коллегу, с которым я встречался бы чаще, чем с Сергеем Лавровым», — заметил Маас.

Инцидент, который произошел с блогером Алексеем Навальным не испортит отношений между двумя этими странами, заключил политик в интервью РИА Новости.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Германии назвал условия введения санкций против России.