Глава МИД Германии назвал условия введения санкций против России
По словам Хайко Мааса, Евросоюз ждет выводов Организации по запрещению химического оружия.
Фото: ТАСС / STEFANIE LOOS / POOL
Евросоюз введет санкции против России, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы, сделанные в отношении диагноза Алексея Навального в Германии, Швеции и Франции. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью немецкому интернет-изданию t-online.
«Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, будет четкий ответ из ЕС. Я в этом уверен», — сказал дипломат.
Он добавил, что решение по этому вопросу будут принимать все страны-члены ЕС вместе и выразил уверенность, что «от санкций не уйти».
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, с трибуны ООН Хайко Маас заявил, что Берлин призывает Москву активнее расследовать дело Навального, а также что за ЕС остается возможность наложить на Россию санкции из-за инцидента с блогером.
Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшему из Томска в Москву, 20 августа, он был доставлен в омскую больницу в состоянии комы. Врачи пришли к выводу, что у 44-летнего блогера произошло нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Два дня спустя пациента перевезли в берлинскую клинику Charite. Позже правительство Германии объявило, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом типа «Новичок», однако, как отмечал МИД РФ, никаких конкретных доказательств и результатов анализов российской стороне представлено не было. Российским дипломатам также отказано в доступе к якобы отравленному блогеру.
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