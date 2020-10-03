Глава МИД Германии назвал условия введения санкций против России

Евросоюз введет санкции против России, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы, сделанные в отношении диагноза Алексея Навального в Германии, Швеции и Франции. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью немецкому интернет-изданию t-online.

«Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, будет четкий ответ из ЕС. Я в этом уверен», — сказал дипломат.

Он добавил, что решение по этому вопросу будут принимать все страны-члены ЕС вместе и выразил уверенность, что «от санкций не уйти».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, с трибуны ООН Хайко Маас заявил, что Берлин призывает Москву активнее расследовать дело Навального, а также что за ЕС остается возможность наложить на Россию санкции из-за инцидента с блогером.

Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшему из Томска в Москву, 20 августа, он был доставлен в омскую больницу в состоянии комы. Врачи пришли к выводу, что у 44-летнего блогера произошло нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Два дня спустя пациента перевезли в берлинскую клинику Charite. Позже правительство Германии объявило, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом типа «Новичок», однако, как отмечал МИД РФ, никаких конкретных доказательств и результатов анализов российской стороне представлено не было. Российским дипломатам также отказано в доступе к якобы отравленному блогеру.