Озеро со столетним запасом яда в Улан-Удэ угрожает экологической катастрофой
Власти столицы Бурятии не придумали ничего лучше, как спалить токсичный полигон на месте. Жители города в ужасе.
Фото, видео: ТАСС / Огородник Андрей, 5-tv.ru
В шаге от экологической катастрофы оказалась сейчас и Бурятия. Источник всех бед — огромная ядовитая лужа в самом центре Улан-Удэ. Особо опасные отходы копятся в озере уже почти сто лет, и убрать полигон оказалось не так просто. В итоге местные власти планируют сжечь токсичный полигон на месте.
Новость об этом уже вызвала яростные протесты горожан — такое решение властей прозвучало для тысяч жителей как приговор. Из Бурятии репортаж Сергей Хайдарова
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