Озеро со столетним запасом яда в Улан-Удэ угрожает экологической катастрофой

В шаге от экологической катастрофы оказалась сейчас и Бурятия. Источник всех бед — огромная ядовитая лужа в самом центре Улан-Удэ. Особо опасные отходы копятся в озере уже почти сто лет, и убрать полигон оказалось не так просто. В итоге местные власти планируют сжечь токсичный полигон на месте.

Новость об этом уже вызвала яростные протесты горожан — такое решение властей прозвучало для тысяч жителей как приговор. Из Бурятии репортаж Сергей Хайдарова