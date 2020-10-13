Россияне массово скупают страховки от COVID-19

Россияне в этот период пытаются застраховать и свое здоровье. Продажи страховок от коронавируса бьют рекорды. Только с начала осени полисы приобрели более полумиллиона россиян. В основном это медики, которые каждый день рискуют заразиться.

Стоимость услуги сильно разнится и может превышать восемь тысяч рублей. В случае заболевания компании предлагают компенсации и оплату лечения в стационарах. В Центробанке заявили — за страховщиками ведется постоянный контроль. Некоторые компании выплачивают компенсации неохотно.