«Крепкий орешек» сдает позиции: новые подробности состояния Брюса Уиллиса

Родные Брюса Уиллиса тратят 30 тысяч долларов в месяц на его лечение

Состояние голливудского актера Брюса Уиллиса продолжает ухудшаться на фоне неизлечимой лобно-височной деменции. Звезде «Крепкого орешка» становится все сложнее разговаривать, а привычная жизнь теперь возможна только при постоянной помощи близких и специалистов. По данным издания Daily Mail, семья артиста тратит более 30 тысяч долларов в месяц на его содержание и круглосуточный уход.

Последние годы оказались тяжелым испытанием не только для самого Уиллиса, но и для его родных. Супруга актера Эмма Хеминг организовала для него отдельное жилье, бывшая жена Деми Мур и пять дочерей поддерживают семью.

Что происходит с Брюсом Уиллисом

По информации издания, за последнее время Уиллис заметно сдал ментально. Он чувствует, что жизнь изменилась, однако не до конца понимает масштаб происходящего. При этом актер практически не жалуется и не демонстрирует окружающим явного недовольства своим положением.

Собеседник Daily Mail описал артиста как человека, который все больше погружается в собственный мир. Ему становится труднее поддерживать разговор, возникают продолжительные паузы при попытках подобрать слова. Речь, по сведениям источника, осложняется в том числе заиканием, которое напоминает детское.

Несмотря на проблемы с когнитивными функциями, Уиллис сохраняет интерес к простым повседневным радостям. По данным издания, ему нравятся поездки на автомобиле, прогулки за мороженым и музыка Нила Даймонда. Именно такие моменты помогают сохранять привычные положительные впечатления.

На содержание актера и организацию ухода уходит более 30 тысяч долларов ежемесячно. Состояние Уиллиса оценивается примерно в 250 миллионов долларов. Однако главная сложность для семьи заключается не только в финансовых расходах, но и в необходимости постоянно приспосабливаться к изменениям, которые приносит болезнь.

Почему Брюсу Уиллису необходим круглосуточный уход

За заботу об актере отвечает его супруга Эмма Хеминг. В 2025 году она рассказала, что семья приняла непростое решение переселить мужа в отдельный одноэтажный дом неподалеку от основного жилья. Там за ним круглосуточно наблюдает команда профессиональных помощников.

Эмма объяснила, что такое решение было продиктовано прежде всего безопасностью Брюса и интересами двух младших дочерей — Мейбл и Эвелин. Особенности заболевания требуют особого подхода к организации пространства и повседневной жизни. Отдельное жилье позволяет обеспечить актеру необходимую помощь, а детям — сохранить более привычный распорядок дня.

При этом супруга регулярно навещает мужа, проводит с ним время и продолжает участвовать в его жизни. Она также рассказывала, что семье пришлось научиться общаться с Брюсом иначе, поскольку способность пользоваться речью постепенно ухудшается.

Поддержку Эмме оказывают бывшая жена актера Деми Мур и три старшие дочери — Румер, Скаут и Таллула.

Что такое лобно-височная деменция

О диагнозе Брюса Уиллиса стало известно в феврале 2023 года. Тогда его семья сообщила, что после первоначального диагноза афазии врачи установили более конкретную причину нарушений — лобно-височную деменцию.

Это группа нейродегенеративных заболеваний, при которых постепенно повреждаются лобные и височные доли головного мозга. Эти области отвечают за поведение, личность, эмоции, речь и способность принимать решения. Поэтому первые проявления лобно-височной деменции могут сильно отличаться от привычных представлений о нарушениях памяти.

По данным Национального института старения США, заболевание способно начинаться с изменений характера, снижения интереса к привычным занятиям, трудностей в общении и проблем с пониманием окружающих. Человек может становиться менее общительным, совершать несвойственные ему поступки, испытывать сложности с планированием и повседневными решениями.

Еще одно распространенное проявление — нарушения речи. Человеку становится трудно подбирать слова, строить предложения, понимать сказанное собеседником. В некоторых случаях способность разговаривать постепенно утрачивается практически полностью.

Именно речевые трудности стали одним из наиболее заметных симптомов заболевания Уиллиса. Первоначально врачи диагностировали у него афазию — нарушение способности пользоваться языком. Позже стало известно, что проблемы с речью связаны с более масштабным поражением мозга.

Почему Брюс Уиллис больше не снимается в кино

Первые серьезные трудности в работе актер испытывал еще до официального объявления диагноза. По воспоминаниям людей, работавших с ним, Уиллису становилось сложнее запоминать реплики. На съемочной площадке ему использовали специальные наушники, через которые подсказывали текст.

Изменения замечали и родственники. Еще до постановки диагноза актер все реже участвовал в общих разговорах во время семейных обедов. Постепенно ему становилось труднее поддерживать привычное общение.

В марте 2022 года близкие объявили, что Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру из-за диагностированной афазии. Тогда семья попросила поклонников с пониманием отнестись к происходящему и поддержать артиста. В феврале 2023 года родные сообщили о прогрессировании заболевания и уточнили диагноз.

Можно ли вылечить лобно-височную деменцию

На сегодняшний день медицина не располагает способом полностью вылечить лобно-височную деменцию или остановить ее развитие. Заболевание постепенно прогрессирует, а утраченные функции мозга восстановить крайне сложно.

Однако это не означает, что врачи ничем не могут помочь пациентам. Поддерживающая терапия направлена на облегчение отдельных симптомов и сохранение качества жизни. В зависимости от состояния человека могут применяться занятия с логопедами, физиотерапия, помощь специалистов по повседневной активности и медикаменты для контроля некоторых поведенческих нарушений.

Особое значение имеет поддержка родственников и профессиональный уход. По мере развития болезни человеку становится все сложнее самостоятельно справляться с обычными делами, поэтому близким приходится менять привычный уклад жизни и организовывать постоянное наблюдение.

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