Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 10 ноября: текстовая трансляция

В Абу-Даби 10 и 11 ноября проходят трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Это первый за почти девять месяцев раунд переговоров в таком формате. Представители трех стран обсудят перспективы завершения боевых действий, гарантии безопасности и возможные механизмы предотвращения новых конфликтов.

Какие предложения выдвигают стороны, удастся ли достичь договоренностей и что говорят участники встречи? Все последние новости о переговорах России, США и Украины в Абу-Даби — в текстовой онлайн-трансляции 5-tv.ru.

Что известно о переговорах в Абу-Даби 10 ноября

Новый раунд переговоров проходит при посредничестве США. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав группы также вошли заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, представители Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.

Американскую сторону представляют специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров. В числе участников также заявлены Давид Арахамия, Сергей Кислица и Кирилл Буданов*.

Российская делегация прибыла в столицу Объединенных Арабских Эмиратов вечером 9 ноября.

Какие вопросы обсудят Россия, США и Украина

Одной из центральных тем переговоров станет формирование системы безопасности после завершения украинского конфликта. Как ранее сообщил Стив Уиткофф, стороны намерены обсудить меры деэскалации, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

По информации источника 5-tv.ru, переговорная повестка будет значительно шире украинского вопроса. Участники планируют рассмотреть создание новой системы континентальной безопасности, включая механизмы предотвращения будущих угроз и укрепления региональной стабильности.

Предстоящая встреча продолжит переговорный процесс, который ранее проходил в Стамбуле и Женеве. Последний раунд трехсторонних консультаций состоялся 17–18 февраля 2026 года.

Переговоры по Украине в Абу-Даби — последние новости

5-tv.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию переговоров 10 ноября 2026 года. Следите за главными событиями, заявлениями представителей России, США и Украины.

Предварительные переговоры в Абу-Даби уже начались. Как сообщил Рустем Умеров, первая встреча запланирована с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. К ней также должны присоединиться спецпредставители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

«Сверим позиции и скоординируем шаги перед следующим этапом переговоров», — отметил Умеров.

После этого запланированы трехсторонние переговоры Украины, США и России.

Российская делегация прибыла на место проведения переговоров в Абу-Даби.

РФ надеется, что у администрации США хватит решимости продолжать диалог по гарантиям безопасности в контексте Украины, заявил Сергей Лавров.

Делегация РФ отправилась на место переговоров с США и Украиной в Абу-Даби.

Делегация Украины прибыла на переговоры в Абу-Даби. Об этом сообщил Буданов*.

Telegram-канал главы офиса президента Украины Кирилла Буданова*

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби будут двухдневными, они пройдут 10 и 11 ноября, подтвердил ТАСС источник.

Встречи российской делегации с представителем НАТО на переговорах в Абу-Даби не планируются, сообщает МИД РФ.

Переговоры по украинскому урегулированию начнутся в Абу-Даби в 10.50 по московскому времени.

Министр иностранных дел Франции: европейцы будут в зале на переговорах Украины и России в Абу-Даби

На переговорах в Абу-Даби будут обсуждать новую систему континентальной безопасности в период после украинского конфликта. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Стороны сосредоточатся на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности. Украинское урегулирование, будучи критически важным вопросом, выступает лишь одним из пунктов масштабной дискуссии.

— внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.