Фотографии Яны Рудковской с новой сумочкой набрали массу негативных комментариев в Instagram. Продюсер разместила два снимка в посте, продемонстрировав люксовую сумку. Как уточняет ФАН, вещь от Christian Dior стоит 240 тысяч рублей. Ремень от нее, который продается отдельно, оценивается в 115 тысяч рублей.

«А какое сегодня прекрасное воскресенье, и какая хорошая погода в Москве! Собираемся поболеть за нашу команду», — написала Рудковская, имея в виду юных подопечных своего мужа — фигуриста Евгения Плющенко.

Подписчики Яны увидели в публикации несколько поводов для критики. Теледиву обвинили в скрытой рекламе и хвастовстве дорогим аксессуаром. Кроме того, ей напомнили, что лучше не посещать массовых мероприятий, дабы не подвергать опасности себя и близких. Тем более, когда в семье недавно появился второй ребенок.

Instagram @rudkovskayaofficial

Досталось звезде и за новорожденного Арсения — по мнению пользователей, мама обделяет сына вниманием. Такой вывод хейтеры сделали из того, что Рудковская публикует мало совместных фото с грудничком. Наконец, знаменитость упрекнули в использовании фотошопа. На снимках продюсер так «помолодела», что стала трудно узнаваема, считают юзеры. В то же время у Яны по-прежнему остается армия поклонников, которые всегда заступаются за любимицу и призывают недоброжелателей не завидовать, а следить за собой.

«А ребенок ласку и общение получает от мамы? Где же связь матери и младенца?»

«Бровь одна выше другой! Зачем себя фотошопить до неузнаваемости?»

«Какая же это показуха! Укладка, одежда, сумка, даже приобретение ребенка! Есть женщины, которые входят в список Forbes и ведут себя куда скромнее», — отреагировали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рудковская раскритиковала судейство на Кубке России по фигурному катанию.