Расстрел под Нижним Новгородом: хроника происшествия и основные версии

Стрелка, который устроил кровавую бойню в Нижегородской области, менее часа назад нашли мертвым. Минувшим вечером 18-летний Даниил Монахов из охотничьего ружья расстрелял троих человек, еще четверых ранил — за их жизни сейчас борются врачи. А следователи выясняют, что толкнуло молодого человека на чудовищное преступление.

На месте работает корреспондент МИЦ «Известий» Олег Барышев. Он попытался восстановить картину трагедии.

В районе и в самом Нижнем Новгороде выставлены посты с автоматчиками. Проверяют каждую машину.

По единственной дороге в Большеорловское не могут проехать даже местные жители. Въезд в поселок закрыт. Якобы там проходят следственные действия. По некоторым данным в лесу недалеко от места стрельбы найдено тело Даниила Монахова. Рядом с ним два ружья.

После появления этой новости из леса начали выходить бойцы спецназа. А затем проехала колона машин с десятками человек, которые всю ночь прочесывали окрестности поселка.

Помимо полицейских на месте работали бойцы спецназа и кинологи с собаками. В воздух подняли дроны с тепловизорами.

Все произошло вечером в понедельник под окнами многоквартирных домов. По одной из версий, Даниил Монахов поругался со своей бабушкой — она и стала первой жертвой. Он выстрелил в нее, а потом вел огонь из ружья по всем кто встречался ему на пути.

В это время на улице было много прохожих, именно благодаря рассказам очевидцев можно сложить подробную картину того, как все происходило. Юлия Курочкина говорит, Даниил бегал и искал живую мишень, он сделал несколько десятков выстрелов. Дядя Юлии в последний момент успел уйти с линии огня.

«Он успел спрыгнуть в погреб в свой. В погреб прыгнул и подумал, что он ногу сломал. Но как нам сказали потом, позвонили, что ноги были перебиты картечью».

«А где он достал его?»

«Ну вот 8-й дом, вот, где лежат два трупа. То есть их он убил, а дядя успел прыгнуть в погреб».

Погибли три человека, еще четверо ранены. Всю ночь медики пытаются спасти им жизни.

Целью Даниила стал даже автобус с пассажирами, который в это время проезжал мимо. Только благодаря молниеносной реакции водителя и кондуктора удалось спасти людей.

«Кондуктор сказал — всем незамедлительно лечь на пол. Водитель закрыл двери автобуса и с места происшествия незамедлительно они уехали».

Известно, что Даниил — инвалид детства. У него врожденный порок сердца и бронхиальная астма. Как выяснилось в лес он убежал с внушительным арсеналом — несколькими десятками патронов и двумя ружьями. Одно из них купил меньше месяца назад, официально зарегистрировал, почти сразу после того, как получил все разрешения. Совсем новый — его нашли у него дома во время обысков. Возможно, второе ружье отца. Он охотник и часто брал сына вместе с собой как раз в этот лес. Так что эти места были ему хорошо знакомы.