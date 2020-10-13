Голосуй или… Мнение жителей учтут при благоустройстве городской среды

Принять участие в улучшении облика своих городов теперь смогут все россияне. С января будущего года администрации всех муниципалитетов будет обязана размещать в интернете информацию о планах по благоустройству территорий.

Жители смогут голосовать за или против будущих изменений и вносить свои предложения. Претворять идеи в жизнь будут только с учетом мнения жителей. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.