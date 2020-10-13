В НАК сообщили о смерти троих силовиков в ходе перестрелки в Грозном

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о гибели троих сотрудников правоохранительных органов. Перестрелка с боевиками произошла в Октябрьском районе Грозного. Также сообщается о ранении еще одного силовика.

Правоохранителям в ходе спецоперации удалось ликвидировать четверых бандитов, открывших огонь по представителям органов правопорядка.

Сообщается, что в Октябрьском районе Чеченской республики существует угроза совершения террористических актов. Об этом сообщили в НАК республики. На территории района введен режим КТО.