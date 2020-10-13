В НАК сообщили о смерти троих силовиков в ходе перестрелки в Грозном
Во время спецоперации были ликвидированы четверо боевиков.
Фото, видео: ТАСС / ИТАР-ТАСС; Telegram @operdrain
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о гибели троих сотрудников правоохранительных органов. Перестрелка с боевиками произошла в Октябрьском районе Грозного. Также сообщается о ранении еще одного силовика.
Правоохранителям в ходе спецоперации удалось ликвидировать четверых бандитов, открывших огонь по представителям органов правопорядка.
Сообщается, что в Октябрьском районе Чеченской республики существует угроза совершения террористических актов. Об этом сообщили в НАК республики. На территории района введен режим КТО.
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