Топ-менеджеров «Сбербанк страхование жизни» обвинили в изнасиловании

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Нюра Незванова
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Как стало известно 5-tv.ru. женщина обвинила топ-менеджеров страховой компании «Сбербанк страхование жизни» (дочернее предприятие ПАО «Сбербанк») в групповом изнасиловании.

Топ-менеджеров «Сбербанк страхование жизни» обвинили в изнасиловании

Фото: Известия / Михаил Терещенко

Женщина заявила в полицию о том, что над ней надругались на новогоднем корпоративе в декабре 2019 года.

Потерпевшая уверяет, что генеральный директор компании Алексей Леоненко, финансовый директор Александр Жуков и исполнительный директор Дмитрий Горшков изнасиловали ее в одном из рабочих кабинетов.

В данный момент по заявлению проводится доследственная проверка по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Почему заявление об изнасиловании появилось спустя десять месяцев, пока неизвестно.

Алексей Леоненко был назначен на пост генерального директора компании «Сбербанк страхование жизни» в марте 2019 года. В сентябре 2020-го информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщило о его возможном увольнении. Причем, по данным «Интерфакса», Леоненко должен уволиться именно в октябре. В самой компании тогда заявили, что не комментируют слухи.

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