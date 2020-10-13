«Никасу низкий поклон»: Поргина отреагировала на споры по поводу своей пенсии

Заслуженная артистка РФ Людмила Поргина расставила точки над i в диспуте Лены Миро и Никаса Сафронова по поводу размера ее пенсии. Блогер назвала прибавку к выплатам актрисе в 30 тысяч рублей незаслуженной, а художник вступился за вдову Николая Караченцова. Сама Поргина в беседе с 5-tv.ru заявила — на такие замечания она давно не обращает внимания, тем более, прибавка была не ей лично, а целому ряду московских артистов. И назначили ее еще пару лет назад.

«Это надо было ей не обсуждать мою кандидатуру, а обращаться, конечно, в министерство культуры. Я не очень это все читаю, объясню, почему: 14 лет я несла своего мужа на руках. Я отказалась от своей профессии, у меня не было своей жизни. У меня было расписание только одно — чтобы жил мой любимый человек. А писали хрен знает что — что я идиотка, дура, что я его таскаю по театрам. Я на это не обращала внимания. Собянин прибавил пенсию народным и заслуженным артистам. По-моему, уже два года назад, еще Коля был жив! И это, конечно, было большое счастье для всех! У меня, положим, пенсия ветерана труда и выработка — 23 тысячи, и, конечно, прибавка 30 тысяч, и не только мне — это всем народным и заслуженным артистам — это большое счастье!» — поделилась Поргина.

Также она выразила благодарность художнику, который смог искренне порадоваться за нее, а не осуждать за что-то. С блогером же, по ее словам, ей говорить не о чем.

«Поэтому с Миро я даже не собираюсь это обсуждать, а Никасу большое спасибо, потому что он понимал, что такое создать больному человеку жизнь, чтобы он не ощущал, что он инвалид. Никасу низкий поклон, мне приятно, что кто-то может поддержать, а не осудить меня», — заключила Поргина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Лена Миро не считает заслуженной прибавку к пенсии вдове Николая Караченцова. Блогер резко ответила Сафронову, поддержавшему актрису, и предложила ему самостоятельно доплачивать Поргиной, чтобы у нее была пенсия 150 тысяч рублей.