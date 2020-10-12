«Рисуй баб с Рублевки»: Лена Миро ответила Сафронову на опус про пенсию Поргиной

Скандально известный блогер Елена Миро ответила Никасу Сафронову на его предложение повысить пенсию вдове Николая Караченцова Людмиле Поргиной до 150 тысяч рублей. Свои размышления она опубликовала в LiveJournal.

По мнению девушки, художник имеет слабое представление о реальных размерах пенсий пожилых людей в России.

«Насколько мне известно, Сафронов — очень богатый. Не просто даже очень, а очень-очень. В связи с этим, я спешу поделиться с ним информацией, что средняя пенсия у нынешних стариков составляет тысяч 15 рублей», — написала Миро.

Художник ранее отмечал, что вдова Караченцова ухаживала за больным мужем, и поэтому заслуживает того, чтобы получать больше. Однако блогер напомнила Сафронову, что в подобной ситуации оказывается множество пожилых, и почему-то никто не спешит им платить баснословные деньги.

«Актриса Поргина ухаживала за мужем — это похвально. Но разве каждая первая пенсионерка не хоронит своего мужа, убившего здоровье на заводе и комбинате? Но почему тогда ей не положено 150 тысяч, почему она получает 15, которых хватает на коммуналку, три таблетки и корку хлеба?!» — возмутилась Миро.

В завершение она посоветовала художнику заниматься своим делом и, если он так переживает за пожилую актрису, самому заняться ее финансовым благополучием.

«Дорогой ты мой Николай Степанович, солнце ты мое ясное, рисуй! Рисуй картины. Рисуй пейзажи. Рисуй портреты баб с Рублевки, но не рассуждай, пожалуйста, о пенсиях наших стариков!» — подытожила Миро.

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