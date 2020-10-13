От гороскопа к Гарри Поттеру: как вычислить отличника по постам в соцсетях

Отличников и двоечников можно определить по их стилю в социальных сетях. Таковы результаты исследования с применением новой компьютерной модели от Высшей школы экономики. Ученые опубликовали статью об этом на портале EPJ Data Science.

Руководитель проекта Иван Смирнов убежден, что точность его выводов составляет 94%, пишет «Нож».

«Мы разрабатываем систему, которая смогла бы по активности человека в социальной сети выявить у него психологические трудности, в частности, такое состояние, как депрессия», — пояснил он.

Сразу проверить ее в такой сложной области нельзя, поэтому начали ученые с анализа академической успеваемости исключительно по постам пользователей сети. Случайная выборка из более чем 130 тысяч сообщений подростков, сдававших тесты PISA, постов студентов лучших университетов России и взрослых пользователей с открытых страниц ВКонтакте дала интересный результат. Оказалось, что есть явные признаки того, хорошо их авторы учились или плохо.

Двоечники обычно пишут про ДТП, службу в армии и гороскопы, используют капслок и смайлы. Они часто ставят восклицательные знаки и делают ошибки в словах.

Отличники описывают свой мыслительный процесс такими словами, как «считаю», «полагаю» и «думаю». Их посты в среднем длиннее, хорошо структурированы, богаты цитатами, длинными словами, заимствованиями, упоминаниями известных авторов, фильмов, персонажей и фамилий.

Поэтому обсуждение «Гарри Поттера» скорее встретится у человека с хорошей успеваемостью, а астрологического прогноза — у двоечника.

EPJ Data Science

На следующем этапе исследования авторы собираются искать в постах пользователей следы депрессии и психологических трудностей.

До конца верить таким исследованиям нельзя. Недавно пользователи сети пришли к мнению, что миф об успешном после школы двоечнике сильно преувеличен. Как пишет «Экономика сегодня», многие из них все же идут по «кривой дорожке». Однако все убеждены, что гарантией успешного будущего являются в первую очередь личные качества каждого.

Ранее писал, как студенты-отличники смогут получить стипендии до 11 тысяч рублей.



