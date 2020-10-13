Лавров заявил о возможном прекращении диалога России с Евросоюзом

Москва будет вынуждена прекратить общение с Брюсселем, если иностранная сторона не поймет необходимости взаимоуважительного диалога. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в международном дискуссионном клубе «Валдай».

«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, — наверно, мы должны на какое-то время перестать с ними общаться, тем более что Урсула фон дер Ляйен (председатель Европейской комиссии — Прим.ред.) заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят», — сказал глава МИД.

Министр назвал заявление главы Еврокомиссии очень серьезным и добавил, что считает нужным для России «перестать оглядываться на эти оценки», передает РБК.

Лавров отметил, что провел встречу с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем и заявил тому о высокомерном отношении Брюсселя к Москве. По его словам, Россия хочет понять, можно ли с учетом сложившейся ситуации вести с Брюсселем «хоть какой-нибудь бизнес». Хотя, подытожил Лавров, Москве пора перестать ориентироваться на европейских партнеров, «мерить себя тем самым аршином».

Коме того, глава МИД считает, что ЕС «неподобающе себя ведет в связи с инцидентом с Навальным».

«Мы хотим, чтобы Евросоюз и Германия выполняли международное право. Есть конвенция о помощи по уголовным делам, общеевропейская конвенция, протоколы к ней. Мы к ним взываем и просим Германию выполнить ее обязательства», — напомнил Лавров.

Между тем Берлин руководствуется правилом «если вы нам не верите, вы сами виноваты», заключил дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров рассказал о влиянии пандемии на мировую политику.