Лавров заявил о возможном прекращении диалога России с Евросоюзом

|
Валентин Черников
41

Глава МИД РФ считает, что Брюссель высокомерно относится к Москве.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Москва будет вынуждена прекратить общение с Брюсселем, если иностранная сторона не поймет необходимости взаимоуважительного диалога. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в международном дискуссионном клубе «Валдай».

«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, — наверно, мы должны на какое-то время перестать с ними общаться, тем более что Урсула фон дер Ляйен (председатель Европейской комиссии — Прим.ред.) заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят», — сказал глава МИД.

Министр назвал заявление главы Еврокомиссии очень серьезным и добавил, что считает нужным для России «перестать оглядываться на эти оценки», передает РБК.

Лавров отметил, что провел встречу с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем и заявил тому о высокомерном отношении Брюсселя к Москве. По его словам, Россия хочет понять, можно ли с учетом сложившейся ситуации вести с Брюсселем «хоть какой-нибудь бизнес». Хотя, подытожил Лавров, Москве пора перестать ориентироваться на европейских партнеров, «мерить себя тем самым аршином».

Коме того, глава МИД считает, что ЕС «неподобающе себя ведет в связи с инцидентом с Навальным».

«Мы хотим, чтобы Евросоюз и Германия выполняли международное право. Есть конвенция о помощи по уголовным делам, общеевропейская конвенция, протоколы к ней. Мы к ним взываем и просим Германию выполнить ее обязательства», — напомнил Лавров.

Между тем Берлин руководствуется правилом «если вы нам не верите, вы сами виноваты», заключил дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров рассказал о влиянии пандемии на мировую политику.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.29
0.27 91.07
0.07
От гороскопа к Гарри Поттеру: как вычислить отличника по постам в соцсетя...

Последние новости

23:00
«Бахнула»: фанаты экс-солистки «Миража» усомнились в ее трезвости
22:52
«Apple смог удивить»: эксперт по технологиям оценил iPhone 12
22:36
США готовы на взаимную заморозку ядерного арсенала с РФ — Биллингсли
22:28
Лавров заявил о возможном прекращении диалога России с Евросоюзом
22:14
Лоза предложил Самбурской лично «поднять» зарплату пожарным
22:00
Обвинение топ-менеджеров СберСтрахования назвали фейком

Сейчас читают

«Хайп удался»: сын Алибасова считает историю с квартирой Шукшиных спланированной
Почему суд решил вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной — пояснение адвоката
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок