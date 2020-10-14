Перед смертью дочь Конкина начала общаться с бывшим, что сильно злило ее сожителя

Близкие трагически погибшей в конце сентября дочери известного актера Владимира Конкина подозревают в причастности к ее смерти сожителя Софии — Михаила Серова, с которым она поселилась в съемной квартире за полтора месяца до смерти.

Уже известно, что отношения между 32-летней женщиной и таксистом из Ярославля были непростыми. София даже жаловалась подруге, что не исключает наличие у мужчины психического расстройства. При этом, как рассказала в интервью сайту KP.RU адвокат Конкина Юлия Нитченко, дочь исполнителя роли Шарапова из «Места встречи изменить нельзя» собиралась расстаться с Михаилом и снова начала общаться с бывшим бойфрендом, чем могла вызвать агрессию сожителя.

«Она искала ему замену, о чем он прекрасно знал. Так, у Софии были теплые отношения с Алексеем, это ее бывший парень, с которым она перед смертью возобновила общение. У нее к нему были чувства. Это видно из ее нежных сообщений», — говорит юрист.

По ее словам, из-за этого Михаил мог ревновать Софию. Между тем выяснился еще один наводящий на размышления факт: мужчина — бывший моряк, служил в ВМФ.

«Он рассказывал, что знает методы, как можно утопить человека. Я ему прямо задала вопрос: «Вы знаете методы, которыми можно человека убить в воде?» Он сказал: «Да, знаю». А своему другу он сказал что, «если бы София не утонула, я бы ее сам утопил», — рассказала Юлия Нитченко.

Юрист считает, что Софии могли подсыпать снотворное, но сделал ли это Михаил, предстоит разобраться следствию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин откликнулся на просьбу Владимира Конкина и поручил подчиненным тщательно проверить обстоятельства смерти его дочери, в том числе рассмотреть и версию об убийстве Софии.