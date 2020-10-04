Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко обнародовала аудиозапись телефонного разговора трагически погибшей 24 сентября дочери актера Софии. В ходе пресс-конференции на телеканале «360» она отметила, что хотя Следственный комитет сделал много для выяснения обстоятельств смерти женщины, но при этом упустил много моментов. В частности, телефон, в котором содержится много важной информации.

Так, в беседе, которая состоялась незадолго до смерти Софии, она жалуется подруге на сложности в отношениях с бойфрендом. Девушка высказывает предположение, что у мужчины, с которым она познакомилась несколькими месяцами ранее и вместе снимала квартиру, серьезные проблемы с психикой. По словам Конкиной, отношения с Михаилом сложные и ей все время приходится «быть на стреме».

«Я не клинический психолог, мне кажется, что у него какая-то проблема. Ну то есть может быть, пил какие-то таблетки и был нормальный, а потом он их бросил, типа нашел меня, бросил, и вот его штормит, потому что у него такие перепады настроения. Даже вчера мне сам признался — говорит, у меня что-то с психикой какие-то проблемы. Я говорю, ну, у меня новопассит есть, хочешь попей. Ну короче мне кажется, он что-то скрывал, может, у него… какой-нибудь маниакально-депрессивный синдром… Волне может быть, просто это очень похоже», — рассказывала София Конкина.

Она жаловалась также на споры из-за денег. По словам Софии, она с трудом добилась, чтобы мужчина внес деньги за квартиру за неделю, но при этом он устроил ей скандал в кино, и ей пришлось платить за билеты самой, а на следующий день самостоятельно покупать продукты. Ко всему прочему Михаил подслушивал ее разговор, когда она разговаривала по телефону с приятельницей.

«Он мне все мозги …. Короче сказал, что он якобы… прослушку везде поставил — в телефоне, в квартире… В общем маньяк!» — говорит на записи София.

Дочь Владимира Конкина призналась, что ждет, когда Михаил ей скажет, что она не оправдала его надежд, «соберет манатки» и съедет из квартиры, и тогда она будет искать себе соседку и уже ищет другое, более дешевое жилье для съема.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Михаил Серов, которого называют женихом Софии Конкиной, заявил, что у погибшей были проблемы с алкоголем и даже рассказал, как однажды она уже тонула в нетрезвом состоянии. При юрист семьи Конкиных называет Михаила главным подозреваемым в деле о гибели дочери актера.