На Байконуре «Союз-2.1а» готовится к запуску — видео
Старт запланирован на 8.45 по московскому времени. Так как на космодроме введен режим обсервации, родственники членов экипажа при запуске присутствовать не будут.
Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"; 5-tv.ru
На Байконуре в эти минуты идет предстартовая подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а». Он запланирован на 8.45 по московскому времени.
Ракета выведет на орбиту космический корабль «Союз МС-17». На его борту члены 64-й экспедиции на МКС. Полет будет проходить по сверхкороткой траектории. Корабль впервые преодолеет путь до станции за три часа семь минут. Установив тем самым рекорд.
В составе будущего экипажа два российских космонавта — Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, и американка Кэтлин Рубенс. Запланированная продолжительность экспедиции 177 суток.
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