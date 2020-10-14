На Байконуре «Союз-2.1а» готовится к запуску — видео

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Старт запланирован на 8.45 по московскому времени. Так как на космодроме введен режим обсервации, родственники членов экипажа при запуске присутствовать не будут.

Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"; 5-tv.ru

На Байконуре в эти минуты идет предстартовая подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а». Он запланирован на 8.45 по московскому времени.

Ракета выведет на орбиту космический корабль «Союз МС-17». На его борту члены 64-й экспедиции на МКС. Полет будет проходить по сверхкороткой траектории. Корабль впервые преодолеет путь до станции за три часа семь минут. Установив тем самым рекорд.

В составе будущего экипажа два российских космонавта — Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, и американка Кэтлин Рубенс. Запланированная продолжительность экспедиции 177 суток.

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