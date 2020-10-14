Миссия выполнима: Пуск корабля «Союз МС-17» успешно произведен с космодрома Байконур

На Байконуре состоялся старт ракеты-носителя «Союз-2.1. Он доставит на МКС экипаж 64-й экспедиции.

Старт прошел в штатном режиме. Все системы работают в норме. И сейчас корабль уже вышел на заданную орбиту, отделился от ракеты-носителя и движется к МКС.

Экипажу предстоит важнейшая миссия — спасти станцию от утечки воздуха. Пробоину не могут обнаружить уже несколько месяцев. Найти дыру поможет новое оборудование, которое отправили на орбиту вместе с космонавтами.

За последними минутами подготовки к старту наблюдал Семен Еремин.