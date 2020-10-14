Миссия выполнима: Пуск корабля «Союз МС-17» успешно произведен с космодрома Байконур
Экипаж «МС-17» сменит на МКС российских космонавтов Анатолия Иванишина, Иван Вагнера и американского астронавта Криса Кэссиди, они вернутся на Землю 22 октября.
Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"; 5-tv.ru
На Байконуре состоялся старт ракеты-носителя «Союз-2.1. Он доставит на МКС экипаж 64-й экспедиции.
Старт прошел в штатном режиме. Все системы работают в норме. И сейчас корабль уже вышел на заданную орбиту, отделился от ракеты-носителя и движется к МКС.
Экипажу предстоит важнейшая миссия — спасти станцию от утечки воздуха. Пробоину не могут обнаружить уже несколько месяцев. Найти дыру поможет новое оборудование, которое отправили на орбиту вместе с космонавтами.
За последними минутами подготовки к старту наблюдал Семен Еремин.
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