Хирург заметил следы пластических операций на лице Ксении Бородиной

Уже 16 лет Ксения Бородина не сходит с телевизионных экранов. Ее карьера, как известно, началась с появления скандального шоу «Дом-2», где участники пытаются найти свою любовь. С тех под внешний облик Ксении значительно изменился. Девушка перекрасилась в более светлый оттенок, стала отдавать предпочтение каре, изменила стиль одежды, но также фолловеры и хейтеры, уверены, что она сделала ринопластику.

В своем микроблоге в Instagram звезда опубликовала серию архивных фото и поиронизировала над своим внешним видом и выбором одежды на мероприятия.

Instagram @borodylia

Челюстно-лицевой, пластический хирург, специалист с многолетним опытом Амжад Аль-Юсеф специально для 5-tv.ru сравнил снимки ведущей с ее нынешним обликом и нашел следы хирургического вмешательства. Аль-Юсеф прежде всего заметил, что теледива делала так называемые «уколы красоты» в губы.

«Они обрели красивый объем, стали более оформленными. Смело можно предположить о том, что была проведена коррекция гиалуроновой кислотой на верхнюю, нижнюю и уголки губ», — пояснил хирург.

Instagram @borodylia

Множество подозрений вызвало у пользователей чудесное «укорочение» носа Бородиной, хотя сама она ни раз подчеркивала, что не ложилась под нож хирурга. Изменение формы и длины носа заметил и Амжад Аль-Юсеф.

«Кончик носа был приподнят кверху, спинка выровнена. Коррекция аккуратная и очень эстетичная была проведена. Это сыграло для Ксении только в плюс, дало ей шарм и новый стимул для творчества», — резюмировал пластический хирург.

Сама Ксения Бородина после доказательств «на лицо» вышла из себя и разразилась гневной тирадой, в которой эмоционально обрушилась с негодованием на подписчиков и попыталась отстоять свою правоту.

Ранее 5-tv.ru сообщал: Ксения Бородина раскритиковала Ксению Собчак за насмешки над гостями в собственном шоу.

Правительство сделало 31 декабря 2021 года нерабочим днем