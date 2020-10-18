Видео: Гуф оправдался за участие в клипе Тимати и Егора Крида

На официальном YouTube-канале Тимати был опубликован новый клип на песню «Звездопад». В съемках, кроме бывшего владельца компании Black Star и Егора Крида принял участие и рэпер Гуф, что особенно удивило его поклонников.

После шквала гневных комментариев в своем микроблоге Instagram бывший муж Айзы Анохиной попытался оправдаться за участие в ролике.

«Я не знаю, как это получилось. Я извиняюсь», — заявил музыкант.

В кроме того, в сторис своего аккаунта рэпер решил объясниться и за то, что набрал лишний вес.

«Я отожрался, раскобанел, меня разбарабанило. Я вас услышал, я буду худеть, скоро вы увидите старого доброго худого Гуфа», — пообещал музыкант.

Несмотря на предписанные реперу проблемы с лишним весом, Гуф отнюдь не обделен женским вниманием. Не так давно стало известно, что новой пассией репера стала 24-летняя модель и танцовщица гоу-гоу Юлия Королева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза Анохина опубликовала фото с любимым и нарвалась на шквал критики.