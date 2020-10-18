Видео: Гуф оправдался за участие в клипе Тимати и Егора Крида

|
Татьяна Меркер
1 061

Рэпер ответил критикам его творчества и фигуры, а также пообещал похудеть.

Фото, видео: Instagram @therealguf

На официальном YouTube-канале Тимати был опубликован новый клип на песню «Звездопад». В съемках, кроме бывшего владельца компании Black Star и Егора Крида принял участие и рэпер Гуф, что особенно удивило его поклонников.

После шквала гневных комментариев в своем микроблоге Instagram бывший муж Айзы Анохиной попытался оправдаться за участие в ролике. 

«Я не знаю, как это получилось. Я извиняюсь», — заявил музыкант.

В кроме того, в сторис своего аккаунта рэпер решил объясниться и за то, что набрал лишний вес. 

«Я отожрался, раскобанел, меня разбарабанило. Я вас услышал, я буду худеть, скоро вы увидите старого доброго худого Гуфа», — пообещал музыкант.

Несмотря на предписанные реперу проблемы с лишним весом, Гуф отнюдь не обделен женским вниманием. Не так давно стало известно, что новой пассией репера стала 24-летняя модель и танцовщица гоу-гоу Юлия Королева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза Анохина опубликовала фото с любимым и нарвалась на шквал критики.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
77.96
0.01 91.30
-0.15
Названы цвета силы каждого знака зодиака

Последние новости

17:48
Бумага все стерпит: психолог перечислила методики избавления от стресса
17:29
Малышку, которую чуть не убила родная мать, избили приемные родители в Москве
17:13
Макс Корж пришел на митинг оппозиции в Минске
17:07
«Это хорошая проверка» — чемпион мира по боксу Артур Бетербиев о дебюте Гассиева в супертяжах
16:56
Светошумовые гранаты применили на митинге оппозиции в Минске — видео
16:51
«Я узнал из Instagram» — Пригожин о том, что Валерия станет бабушкой

Сейчас читают

Кристина Асмус рассказала о самом неприятном симптоме протекания коронавируса
«Наконец-то без фотошопа»: Ивлеева показала огромную грудь и кривые плечи
Серьезно болен? Актера Андрея Чернышова не узнали в худощавом старике

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок