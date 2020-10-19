«Стою и реву от счастья»: Рита Дакота показала две купленные квартиры

Заветная мечта Риты Дакоты осуществилась. Певица рассказала поклонникам, что давно желала обеспечить себя финансовой подушкой, и искала способы для пассивного дохода. Наконец, она стала обладательницей двух роскошных квартир в элитном доме.

«За моей спиной роскошный дом с видом на Moscow City, а в кармане ключи от двух уютных двухэтажный студий, которые я теперь буду сдавать», — поделилась Дакота в Instagram и показала будущее жилье снаружи и изнутри.

Instagram @ritadakota

По словам звезды, ее путь к этим заветным ключам начался два года назад. Тогда она начала с большим рвением изучать психологию и тему личностного роста. Рита заглянула в лицо своему страху и поняла, что больше всего в жизни боится однажды остаться с ребенком без средств к существованию.

Пандемия показала артистке, что концерты сегодня есть, а завтра могут отмениться. Реклама в соцсетях — тоже может рано или поздно закончиться. А создание и продажа новых хитов вовсе зависит от эфемерного и непостоянного вдохновения. Так Дакота пришла к мысли о покупке недвижимости для последующей сдачи в аренду.

«Сегодня я стою посреди стройки и реву от счастья. Чтобы ни произошло в моей жизни, с кем бы я ни рассталась, чего бы не лишилась, как бы себя ни чувствовала, где бы ни жила, популярна ли я буду или никому не нужна — у меня всегда теперь будет на карте сумма, которая позволит мне накормить ребенка и оплатить ему хороший языковой сад и себе пару суток неплохой студии, чтобы трек записать. А больше мне ничего в жизни и не нужно», — подытожила Рита.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дакота с возлюбленным устроили обнаженную фотосессию на природе.