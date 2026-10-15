Сотни миллионов рублей: за сколько Билан продал свой дом на Новой Риге

Билан продал особняк на Новой Риге за 250 млн рублей ради новой усадьбы

Заслуженный артист России Дима Билан продал особняк на Новой Риге за 250 миллионов рублей, чтобы быстрее рассчитаться за новую загородную усадьбу. При этом у артиста остается квартира в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Двухэтажный дом певца располагался в элитном поселке «Монтевиль» примерно в 23 километрах от МКАД. Площадь особняка составляла 440 квадратных метров, а участка — 16,5 сотки.

В доме были четыре спальни, пять санузлов, две кухни, гостиная со вторым светом и сауна. На территории также находились гараж на две машины, зона барбекю и ландшафтный сад.

В конце 2025 года Билан выставил особняк на продажу за 270 миллионов рублей. В марте 2026-го стоимость снизили до 250 миллионов, а в мае недвижимость была продана.

Расстаться с домом артист решил после приобретения новой усадьбы в дальнем Подмосковье. Билан рассказывал, что взял ее в ипотеку и рассчитывает быстрее погасить кредит за счет продажи прежней недвижимости.

Новый загородный дом находится у реки. Певец показывал панорамные виды на воду и окрестные деревни, а также участок, где можно заниматься огородом.

Еще одна недвижимость Билана находится в историческом доме в центре Москвы, неподалеку от Гнесинского училища, где он учился.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый дом Димы Билана должен стать местом для вдохновения и творчества. Певец рассказал, что в доме панорамные окна от пола до потолка и много солнечного света. При этом артист специально выбрал необычную архитектуру без ровных углов, поскольку устал от современных домов в стиле хай-тек и минимализм.

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