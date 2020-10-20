Ирина Скобцева умерла в один день со своим мужем Сергеем Бондарчуком

Дата смерти актрисы Ирины Скобцевой мистическим образом совпала с датой ухода из жизни ее супруга Сергея Бондарчука. Выдающийся актер и режиссер скончался 20 октября 1994 года в возрасте 74 лет. Актриса была моложе мужа на семь лет и дожила до 93-летнего возраста.

Скобцева дебютировала в кино в фильме Бондарчука «Отелло» в роли Дездемоны. Впоследствии стала его третьей — последней женой и музой. Режиссер не раз приглашал возлюбленную сниматься в своих картинах. Семейная жизнь сложилась не менее удачно. Актриса родила супругу двух детей — Елену и Федора Бончарчуков, которые с успехом продолжили династию.

Кинозвезда обладала эффектной внешностью, отчего после окончания МХАТ пользовалась популярностью среди именитых режиссеров, в частности Георгия Данелии. Миллионам зрителей народная артистка РСФСР запомнилась по ролям в таких картинах, как «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Мэри Поппинс, до свидания!» и многих других.

Ранее 5-tv.ru писал, чем запомнилась актриса Ирина Скобцева.