Муза Данелии: Чем запомнилась актриса Ирина Скобцева?

На 94-м году из жизни ушла одна из самых красивых актрис советского кинематографа Ирина Скобцева. Скобцева была последней женой режиссера Сергей Бондарчука, матерью Елены и Федора Бончарчуков. Но публика помнит ее не только как жену выдающегося режиссера, но и по ролям в таких фильмах «Я шагаю по Москве» и «Война и мир».

В память актрисе, 5-tv.ru вспоминает основные моменты ее долгой жизни.

Дебют тулячки Скобцевой

Ирина Скобцева родилась в Туле 22 августа 1927-го в семье научных сотрудников. Отец Константин служил в Главном управлении гидрометцентра, а мать Юлия работала в архиве. Когда Ирина пошла в седьмой класс, началась Великая Отечественная война и ее юные годы пришлись на этот тяжелыйдля СССР период.

После студенческой практики в Третьяковской галерее, Скобцева поняла, что профессия искусствоведа не для нее и решила поступить во МХАТ. Фото: Globallookpress.com / Russian Look

После окончания средней школы, будущая актриса поступила не в театральный вуз, а решила начать свой путь с искусствоведческого отделения исторического факультета МГУ. Но после того, как ее отправили на практику в Третьяковскую галерею на инвентаризацию работ Валентина Серова, Скобцева поняла, что пыльные музейные хранилища — не ее судьба. Ее увлекала игра в университетском театре и на сцене она чувствовала себя очень уверенно.

Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук в к/ф «Отелло», 1955 год. Фото: Globallookpress.com / Russian Look

После получения диплома искусствоведа, она все-таки сдала вступительные экзамены в Школу-студию МХАТ и стала студенткой на курсе Александра Карева. Ее актерский дебют состоялся в 1955-м, когда Ирина сыграла роль Дездемоны в фильме режиссера Сергея Юткевича «Отелло». Через год она уже была в Каннах и получила особое звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». Фильм принес ей не только славу, но и будущего мужа — Сергея Бондарчука, который сыграл Отелло в этой же картине.

Карьера Ирины Скобцевой в театре и кино

После удачного дебюта в картине Юткевича, предложения о ролях посыпались на голову молодой актрисы. В том же 1955-м Ирина Константиновна сыграла в украинском фильме «Иван Франко» Тимофея Левчука: скобцева исполнила роль Людовики Шанкевич. Вместе с ней снова сыграл ее будущий муж Бондарчук.

Актрису считали музой и талисманом Георгия Данелии. Она снялась в его фильмах «Обыкновенный человек» и «Сережа». На фото Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук в к/ф «Сережа», 1960 год. Фото: Globallookpress.com / Russian Look

В 1956-м режиссер Александр Столбов предложил ей главную роль в своем фильме «Обыкновенный человек», Скобцева согласилась и успешно сыграла роль Киры. В том же году ее приняли в труппу Государственного театра киноактера, где она служила до последнего дня жизни. Через год Ирина Константиновна снялась в фильме «Обыкновенный человек» в роли Киры, а в 1959-м в главной роли в «Аннушке» Бориса Барнета.

Ирина Скобцева в роли Элен Курагиной в к/ф «Война и мир», 1965–1967 гг. Фото: Globallookpress.com / Russian Look

Скобцева известна как «муза Данелии». В 1960-м она снялась в его дебютном полнометражном фильме «Сережа» в роли Марьяны — матери главного героя. А в 1963-м в его же картине «Я шагаю по Москве». Популярность Ирине Скобцевой также принес фильм ее мужа Сергея Бондарчука «Война и мир», который стал одним из самых дорогих в советском кинематографе и даже получил «Оскар» в 1969-м. Также она появилась в карте Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» и в фильме «Мэри Поппинс, до свидания». Но это малая часть тех кинолент, где сыграла Ирина Константиновна.

В начале 70-х Скобцева и Бондарчук начали вести актерскую студию во ВГИКе. Актриса была доцентом кафедры.

Личная жизнь Ирины Скобцевой

Первый раз замуж Ирина Константиновна вышла еще студенткой. Ее мужем был сокурсник Алексей Аджубей. Но пара быстро развелась. После Скобцевой Аджубей удачно женился на дочери Никиты Хрущева Раде и стал главным редактором «Комсомольской правды». В те времена даже ходила поговорка «Не имей сто рублей, а женись, как Аджубей».

Для актрисы Сергей Бондарчук стал вторым мужем, а для него Скобцева была уже третьей. Они прожили вместе 35 лет. Фото: Globallookpress.com / Russiam Look

За Сергея Бондарчука Скобцева вышла замуж в 1959-м: он стал ее вторым и последним мужем, а она для него третьей, но тоже последней. Пара прожила вместе 35 лет до смерти Бондарчука в 1994-м. В браке у Ирины Константиновной и Сергея Федоровича родилось двое детей — дочь Елена в 1962-м и сын Федор в 1967-м. Оба продолжили дело родителей. Федор Бондарчук успешный режиссер и актер, а Елена была актрисой театра и кино, но умерла из-за онкологии в 2009-м. Смерть дочери стала настоящим ударом для 82-летней актрисы.

Слева направо: Ирина Скобцева, Константин Крюков, Елена Бондарчук в 2008 году. Спустя год дочери актрисы не стало. Фото: Globallookpress.com / Juliya Khanina

После себя дочь Елена оставила внука Константина Крюкова, который также продолжил актерскую династию. У Федора Бондарчука двое детей — сын Сергей и дочь Варвара. Благодаря внукам, Скобцева успела побыть прабабушкой: Сергей Бондарчук и его бывшая жена Тата Мамиашвили воспитывают двух дочерей Маргариту и Веру. Внук Константин также подарил легендарной бабушке правнучку — Юлию.