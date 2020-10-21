«Звезду поймала»: Ивлеева в новом сезоне «Орла и Решки» возмутила аудиторию

Ведущая Настя Ивлеева не понравилась зрителям первого выпуска нового сезона «Орла и Решки». Причем именно они настаивали на ее возвращении в прославившую ее программу. Поведение популярной блогерши показалось им вызывающим.

В выпуске из Албании Ивлеева выиграла право на безлимитное использование карты, тогда как ее подруга и соведущая Юлия Коваль искала себе развлечения и ночлег за 100 долларов. На фоне Коваль Ивлеева смотрелась слишком самоуверенной, от нее ждали совсем другого.

Когда продюсеры «Орла и Решки» решали, кто будет вести его в новом сезоне, Ивлеева попросила фанатов помочь. Они так активно голосовали за нее, что она вышла в лидеры за считанные часы. Она же «протащила» в шоу свою подругу Юлию Коваль. Поклонники блогерши возражали, считая ее подражательницей Ивлеевой, но та осталась в передаче.

Теперь они заявили, что убрать из шоу нужно Настю «Опасность». Им показалось, что она просто отдыхала и не пыталась ничего рассказать зрителям об Албании. А ведь многие сейчас не могут никуда полететь и «подпитываются» эмоциями телеведущих передач о путешествиях.

YouTube @Орел и Решка

«Нет, я была не права. Юлю оставляем, возвращайте Птушкина! Настя это ужас, звезду поймала, невозможно смотреть»;

«Раньше Настя вела себя более естественно, сейчас есть ощущение что она в каком-то образе что ли»;

«Настя разочаровала, раньше была настоящей, скромной, смешной. Сейчас наигранно чересчур, не нравится абсолютно»;

«Когда ведущий немножечко „зажрался“ смотреть на него (нее) неинтересно», — написали они в комментариях на YouTube.

На момент неопределенности с именами ведущих для «Орла и Решки» ходили слухи, что Регина Тодоренко вернется в программу вместе с Ивлеевой. Но блогерша сразу прокомментировала это и все опровергла.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько получат Настя Ивлеева и Юлия Коваль за съемки в шоу «Орел и Решка».