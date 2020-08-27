Ивлеева прокомментировала слухи о совместной работе с Тодоренко в «Орле и Решке»

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Анастасия Шадская
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В предвкушении нового сезона фанаты не перестают гадать о том, кого увидят в новых выпусках программы о путешествиях.

Ивлеева прокомментировала слухи о совместной работе с Тодоренко в «Орле и Решке»

Фото: Социальные сети

Блогер Настя Ивлеева прокомментировала слухи о том, что будет вести новый сезон «Орла и Решки» вместе с известной ведущей Региной Тодоренко. По словам звезды соцсетей, съемки уже начались, и она работает в паре с совершенно другим человеком — своей подругой Юлией Коваль, сообщает Starhit.ru.

Не так давно блогер Настя Ивлеева благодаря своим поклонникам смогла вернуться в качестве телеведущей в трэвел-шоу «Орел и Решка». Эта передача сделала ее звездой, как было и с Региной Тодоренко. Многие полагали, что именно жена Влада Топалова будет разделит золотую карту с Ивлеевой, да и сама Тодоренко на это намекала. Однако блогер зазвеяла домыслы фанатов.

«В какую „Решку“ она там возвращается, вообще без понятия. К компании Teen Spirit она не имеет никакого отношения. С нами она не катается», — заявила Ивлеева.

Действительно, блогер уже находится в Европе и даже постит у себя на странице в Instagram намеки на страны из будущих эпизодов. А ее лучшая подруга Юлия Коваль сама подтвердила, что она и есть таинственная соведущая.

Слухи о совместной работе светских львиц зародились после того, как Регина Тодоренко рассказала, как рассталась с маленьким сыном ради съемок. После этого все решили, что она будет работать со съемочной группой «Орла и Решки».

Ранее 5-tv.ru писал, какие гонорары будут у Насти Ивлеевой и Юлии Коваль за съемки в «Орле и Решке».

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