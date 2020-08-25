Стал известен гонорар Ивлеевой и Коваль за съемки в шоу «Орел и Решка»

Блогерша Настя Ивлеева со своей подругой и коллегой в YouTube-шоу были выбраны ведущими нового сезона шоу «Орел и Решка». Вернуть в программу Настюшку «Опасность» решил зритель, а ее подругу Коваль — ведущую прошлого сезона, назначили продюсеры шоу.

Стал известен гонорар обеих ведущих за предстоящие съемки. Так Ивлеева за каждую серию сезона будет получать по 400 тысяч рублей и дополнительно по 500 тысяч за каждую рекламную интеграцию со своим участием, передает «Вокруг ТВ».

Доход Юлии Коваль от участия в шоу будет значительно ниже. За каждую серию девушка заработает около 100 тысяч рублей.

Съемки нового сезона шоу «Орел и решка» идут полным ходом. Казалось бы, все решено, но споры вокруг ведущих шоу не утихают до сих пор. Фанаты программы недовольны решением продюсеров, взять в сезон Юлию Коваль.

В проведенном среди зрителей опросе за ведущую отдали меньшинство голосов. Хейтеры даже придумали хештег #ковальвалисрешки, который начали оставлять в профиле ведущей и официальном аккаунте «Орел и Решка» в Instagram.

Настя «Опасность» Ивлеева не понимает негодование пользователей, поэтому в своем Telegram-канале она решила расставить все точки над i.

«Полетела в сезон я только потому, что так решил зритель. Коваль полетела в сезон потому, что так решил ТинСпирит. Базар окончен», — написала ведущая, отвечая на хейт в сторону подруги.

T.me @nastyaivleevaagent

Также Анастасия сообщила, что на съемки нового сезона ведущие вылетели, не успев даже подписать контракты, потому что «все произошло спонтанно». Ивлеева подчеркнула, что поставила свою подпись на необходимых бумагах только сегодня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ивлеева нашла «памятник себе» в Македонии.