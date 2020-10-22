Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась 20 октября 2020 года, спустя ровно 26 лет после смерти любимого супруга — выдающегося кинорежиссера и актера Сергея Бондарчука. Эту актрису по праву считали одной из самых красивых женщин, восхищались ею и, конечно, завидовали. При этом немногие знали, что судьба звезды была не так легка, как могло показаться.

Смерть любимой дочери, жизнь с непредсказуемым Сергеем Бондарчуком, творческий путь сына Федора и актерский потенциал внука — Константина Крюкова — обо всем этом Скобцева подробно рассказала в своем прощальном интервью, данном вдове актера Олега Видова для съемок одноименного фильма.

«На всю жизнь мне поставили штамп „первой красавицы“, и до сих пор мне приходится доказывать: я прежде всего актриса, которая не боится быть всякой на экране, которая хочет играть разные роли и характеры», — Ирина Скобцева.

Вечная любовь

Долгие 35 лет Ирина прожила в браке с именитым режиссером. Она не раз признавалась: Сережа для нее — вся жизнь. О любимом муже звезда говорит буквально с придыханием, восхищаясь его способностями тонко чувствовать окружающий мир, передавать эмоции через камеру, быть одновременно и руководителем, и блестящим актером.

«Сергей не принадлежит к числу режиссеров, которые, сидя на стуле, руководят съемочным процессом. Во всех своих картинах он был активным участником действа. Никогда не забуду, как во время съемок первого бала Наташи Ростовой в картине „Война и мир“ в гриме своего героя Пьера Безухова, держа в одной руке веер (которым показывал актрисе Людмиле Савельевой движения Наташи), а в другой руке — платок, Сергей Федорович был всеми — и режиссером, и актером, и хореографом… <…> Я никогда не могла поймать эту тонкую грань — где заканчивается режиссер Бондарчук и начинается актер Бондарчук», — рассказала актриса.

globallookpress.com / Igor Gnevashev

Скобцева отметила, что звездный путь ее супруга был нелегким. Конечно, ему повезло оказаться в команде молодых и дерзких выпускников ВГИКа, сумевших доказать свою состоятельность «старым мастерам», однако за свои же амбиции нередко приходилось выслушивать малоприятную критику. Например, за намерение снять «Судьбу человека» и сыграть в своей же картине главную роль!

Вряд ли кто-то мог подумать, что ради любимого Сережи красавица и умница Ирина откажется от денежных проектов и съемок в популярных картинах. Но как оказалось, и такое бывало не раз. К слову, об упущенных возможностях звезда нисколько не жалеет.

«С Сергеем Федоровичем мы договорились об одном — никогда не расставаться, и этому пожеланию старались следовать всю жизнь. Из-за того, что я была неразлучна со своим мужем, упустила пять или шесть хороших ролей, но зато приобрела столько всего другого! У меня была такая интересная жизнь с любимым человеком!» — восклицала вдова Бондарчука.

Вместе с тем она призналась, что идеальная внешность, конечно, помогала ей в достижении целей. Актриса иронично заметила, что будь она не такой красивой, в той же картине «Война и мир» смотрелась бы «бледно» в сравнении с портретом Элен Курагиной (Безуховой), какой описал ее Лев Толстой.

globallookpress.com

Федор Сергеевич

Говоря о блестящей карьере Федора Сергеевича Бондарчука, унаследовавшего уникальный талант отца, Скобцева отмечала: ей безумно приятно осознавать, что сына считают образцом для подражания.

«Мне льстит слава талантливого актера и режиссера, человека с хорошим вкусом, с необыкновенным обаянием, или, как сейчас говорят, с харизмой, чем, на мой взгляд, обладает мой сын. На Федора тоже навесили штамп секс-символа… Какой он секс-символ! Его отец был гораздо харизматичнее в этом плане!» — не без сарказма заявила звезда.

globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda

Покойная дочь и любимый внук

Однако тот факт, что внук Ирины от покойной дочери Елены Бондарчук — Константин Крюков — подался в актеры, ее немного расстроил. Когда-то юноша с успехом окончил Юридическую академию — речи о кино и быть не могло! Но тут вмешался его дядя Федор, предложив попробоваться на роль солдата-художника по прозвищу Джоконда в собственном фильме «9 рота».

«После этой картины словно выпустили джинна из бутылки, и Костя стал сниматься. Я не была рада выбору внука, потому что профессия актера очень зависима, более того, вторичная. Тебя выбирают, тебе предлагают, но тебя и отвергают», — заключила Скобцева.

К слову, несмотря на большую занятость, именно Константин Крюков из всего звездного семейства проводил с бабушкой максимум свободного времени в последние годы. После смерти матери — дочери Ирины Скобцевой Елены — молодой мужчина сделал все, чтобы та не чувствовала себя одинокой.

«Она всегда в моей душе. Алена (Так актриса называет дочь — Прим.ред.) была самой сильной и самой справедливой из нашей семьи. Она мне говорила: „Мама, почему ты так ‚раскисла‘?“. У нее была очень высокая планка нравственности, которую она не снизила ни разу за свою жизнь. <…> Алена получила самую лучшую энергию от всех женщин, которые были в ее роду и по моей линии, и по линии ее отца. <…> О такой дочери можно только мечтать!» — цитирует Скобцеву «Экспресс газета».

globallookpress.com / Juliya Khanina

Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивные кадры с церемонии прощания с Ириной Скобцевой в Москве.