Прощание с актрисой Ириной Скобцевой проходит в Москве — эксклюзивное видео

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Василий Заика
Эксклюзив 5 914

Народная артистка РСФСР скончалась 20 октября на 94-м году жизни.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры прощания с актрисой Ириной Скобцевой, которое проходит в эти минуты на Новодевичьем кладбище в Москве. Народную артистку РСФСР похоронят рядом с супругом — режиссером Сергеем Бондарчуком.

У гроба усопшей во время отпевания находились ее сын — актер и режиссер Федор Бондарчук, его жена Паулина Андреева, внук Константин Крюков, актер Сергей Гармаш, а также режиссеры Павел Чухрай и Алексей Учитель.

Ирина Скобцева ушла из жизни 20 октября в возрасте 93 лет — ровно через 26 лет после смерти Сергея Бондарчука. Зрители помнят актрису по ярким ролям в картинах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Борис Годунов», «Тихий дон», «Обитаемый остров» и многим другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родные скорбят по Ирине Скобцевой.

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