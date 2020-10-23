Около 2,5 тысяч человек присутствует на отпевании протоиерея Дмитрия Смирнова

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Марина Неруцких
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Заупокойное богослужение проходит в храме Христа Спасителя.

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович

В Москве прощаются с протоиереем Дмитрием Смирновым. Заупокойное богослужение проходит в храме Христа Спасителя.

Как сообщает РИА Новости, на церемонии присутствует около двух с половиной тысяч человек. Отпевает почившего клирика управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. Патриарх Кирилл из-за нахождения на карантине по коронавирусу не смог присутствовать на церемонии, но выразил соболезнования в связи со смертью протоиерея Дмитрия Смирнова.

Похоронят почившего клирика за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого он являлся.

Дмитрий Смирнов скончался в возрасте 69 лет. Примерно месяц назад появлялась информация о том, что протоиерея госпитализировали в реанимацию. Тогда источник из близкого окружения Смирнова отмечал, что у него наблюдались все признаки новой коронавирусной инфекции, поэтому близкие решили не рисковать и обратились за медицинской помощью. Осмотрев больного, врачи заявили о необходимости госпитализации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что председатель комиссии священник Федор Лукьянов назвал причину смерти отца Дмитрия.

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