Студента петербургского вуза в состоянии алкогольного опьянения на каршеринге ловили 25 октября в Петербурге. 24-летний лихач уходил от погони недолго — его заметили на Туристской улице, задержали на Богатырском проспекте, где он, протаранив пять припаркованных авто в кармане около одного из домов, не смог продолжать движение.

Как стало известно 5-tv.ru, автогонщика забрала скорая, у молодого человека была разбита голова. По предварительной информации, любитель быстрой езды под алкогольными парами обучается в Военно-космической академии имени Можайского.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в ближайшее время каршеринг в России может заработать по новым правилам. Сразу несколько масштабных изменений готовят в Госдуме.