Как изменятся курсы валют в 2021 году? Мнение главы Счетной палаты

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, каким будет курс валют в новом 2021 году и как лучше хранить свои сбережения. В интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» он отметил, что курс рубля сохранит позиции около текущих значений до конца следующего года. Однако Кудрин заметил, что делать такие прогнозы — «неблагодарная вещь».

ТАСС / Терещенко Михаил

При этом хранить свои деньги на данный момент лучше в рублях, особенно, если это касается небольших накоплений, которыми вскоре нужно будет воспользоваться. Если же сбережения в ближайшее время тратить не планируется, то лучше часть из них оставить в рублях, а часть — в валюте.

Как сообщает НСН со ссылкой на члена президиума Столыпинского клуба, экономиста Владислава Жуковского, к выборам президента США рубль может упасть до 80-82 рублей к доллару. Глава Сбербанка, напротив, считает, что к концу 2020 года российский рубль может укрепиться при условии стабилизации геополитических факторов и ситуации с коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, падение курса рубля к доллару на 20% — это «круто».