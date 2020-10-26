Овсиенко составила завещание и лишила возлюбленного наследства

Наследство Татьяны Овсиенко не достанется ее сожителю — безработному Александру Меркулову. Об этом певица рассказала в программе «Ты не поверишь!».

За артистку давно переживают ее знакомые, коллеги и соседи, которых поп-звезда не видела в глаза. А вот они ее неоднократно видели — якобы в синяках и постоянно нетрезвую. Несколько месяцев назад в интернете появились слухи, что возлюбленный Овсиенко спаивает ее и колотит. Татьяна же якобы терпит мужа-тирана и даже пожертвовала ради него всем своим состоянием, когда мужчина отбывал срок за решеткой. Говорили, что из имущества у знаменитости осталась лишь квартира, да и ту Меркулов задумал прибрать к рукам.

Артистка пригласила журналистов к себе развеяла все сплетни разом: ее никто не бьет, алкоголь в доме потребляется лишь элитный и в умеренный количествах, а вопрос с 200-метровой московской квартирой уже решен, и не в пользу избранника. Овсиенко рассказала, что давно составила завещание и не включила в него Александра. Все ее наследство перейдет к двум сыновьям — крестному и приемному. Певица подтвердила, что ее близкий человек не работает, но на ее недвижимость не претендует.

Родных детей у звезды нет. Она усыновила приемного ребенка в 1999 году, выступая в тверском детдоме. Артистка увидела трехлетнего мальчика Игоря и сразу потянулась к нему. Воспитатели предупредили, что у малыша порок сердца, и шансов на излечение почти нет. Однако Овсиенко оплатила ему операцию, оформила опекунство и воспитала как родного. Когда Игорь окончил школу, мама отправила его получать образование в Америку. Там молодой человек женился и подарил маме внука.

Ранее 5-tv.ru писал, что Овсиенко описала будущую свадьбу со «спаивающим» ее избранником.