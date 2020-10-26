Установлена траектория движения злоумышленника, выстрелившего в депутата Петрова

Громкое преступление расследуют в Ленинградской области. Убит известный в регионе предприниматель, депутат Александр Петров, отец экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Расследование убийства взял под личный контроль Глава Следственного комитета России.

Уже установлено место, откуда снайпер следил за своей жертвой. Все подробности у Алексея Полторанина

Участок, принадлежащий муниципальному депутату и бизнесмену Александру Петрову — теперь место преступления. Десятки правоохранителей и следователей сейчас прочесывают каждый санитиметр, осматривают комнаты двухэтажного особняка, банный комплекс, где нашли тело коммерсанта, и проверяют лесной массив на другом берегу реки.

Место в лесу, на берегу реки, где предположительно спрятался снайпер, огорожено сигнальной лентой. Отсюда хорошо просматривается банный комплекс. До него метров 100-150.

По неофициальным данным, предполагаемый преступник прятался между деревьями около восьми часов и следил за каждым шагом своей жертвы. Пуля настигла Александра Петрова, когда тот вышел окунуться в холодной воде. Дверь бани так и осталась настежь открытой.

«Есть версия, что выстрел производился с противоположного берега реки. Большое расстояние, темно пристрельный выстрел», — рассказал руководитель СУ СК РФ по Ленинградской области Сергей Сазин.

Траекторию движения к этому месту правоохранители уже установили. Как рассказывают местные жители, чтобы добраться до этой точки, злоумышленник, видимо, доехал до поселка Балтиец, по лесной дороге добрался до фермерского хозяйства, а потом либо вдоль реки, либо через лес подошел поближе к участку Петрова.

Александр Петров был одним из крупнейших в регионе бизнесменов. Из открытых источников известно, что ему принадлежали десяток компаний, в том числе гостиничный комплекс, мусорный полигон, управляющая, дорожно-строительная и топливная компании, а так же терминал порта. К такому убийству вполне могли привести его конфликты в бизнесе.

«Он не переживал так сильно за свою жизнь и поэтому был один на большой территории, никакой охраны рядом не было, никаких заборов», — отметил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Макаров.

Убийство произошло после двух громких задержаний в Выборге — главы администрации района Геннадия Орлова и главного финансиста Александра Болучевского, с которыми Петров был лично знаком. Обоих чиновников заподозрили в хищении бюджетных денег при ремонте муниципальных зданий в Выборге. Ущерб следователи оценили минимум в 700 миллионов рублей.

Сын Александра Петрова — знаменитый бывший пилот «Формулы 1» Виталий — заявил, что не будет исполнять обязанности стюарда на Гран-при Португалии, чтобы как можно скорее вернуться в Петербург.